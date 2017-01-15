Polonya'da ABD askerleri resmi törenle karşılandı

NATO operasyonu kapsamında Polonya'ya sevk edilen ABD Zırhlı Tugayı için Polonya Başbakanı Beata Szydlo ve Ulusal Savunma Bakanı Antoni Macierewicz katılımıyla resmi tören düzenlendi.

'Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı ve NATO'nun doğu sınırını güçlendirmeyi' hedefleyen Atlantik Kararlılık Operasyonu kapsamında ABD askerlerinin Polonya'ya ulaşması üzerine Zagan kentinde düzenlenen tören, ülkedeki 15 şehir meydanında canlı yayınlandı.

Törende Amerikan askerlerine seslenen Ulusal Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, ''Sizleri uzun süredir bekliyorduk, on yıllardır'' dedi.

Polonya Savunma Bakanlığı ''Güvenli Polonya'' sloganıyla ülke genelinde programlar düzenliyor. Programlarda, silahlar tanıtılıyor, ordu tarafından konserler düzenleniyor.

NATO, Ukrayna krizi ve Rusya'nın müdahalesi sonrası geçen yıl temmuz ayında Varşova'da düzenlenen zirvede doğu sınırındaki 'savunma' kapasitesini güçlendirme kararı almıştı. NATO, bu kapsamda Polonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 4 uluslararası tabur konuşlandıracak.