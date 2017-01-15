T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polonya'da ABD askerleri resmi törenle karşılandı

Eski Doğu Bloku ülkesi Polonya'da Ulusal Savunma Bakanı ABD askerleri için, ''Sizleri uzun süredir bekliyorduk, on yıllardır'' ifadelerini kullandı

15 Ocak 2017 04:29

NATO operasyonu kapsamında Polonya'ya sevk edilen ABD Zırhlı Tugayı için Polonya Başbakanı Beata Szydlo ve Ulusal Savunma Bakanı Antoni Macierewicz katılımıyla resmi tören düzenlendi.

'Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı ve NATO'nun doğu sınırını güçlendirmeyi' hedefleyen Atlantik Kararlılık Operasyonu kapsamında ABD askerlerinin Polonya'ya ulaşması üzerine Zagan kentinde düzenlenen tören, ülkedeki 15 şehir meydanında canlı yayınlandı.

Törende Amerikan askerlerine seslenen Ulusal Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, ''Sizleri uzun süredir bekliyorduk, on yıllardır'' dedi.

Polonya Savunma Bakanlığı ''Güvenli Polonya'' sloganıyla ülke genelinde programlar düzenliyor. Programlarda, silahlar tanıtılıyor, ordu tarafından konserler düzenleniyor.

NATO, Ukrayna krizi ve Rusya'nın müdahalesi sonrası geçen yıl temmuz ayında Varşova'da düzenlenen zirvede doğu sınırındaki 'savunma' kapasitesini güçlendirme kararı almıştı. NATO, bu kapsamda Polonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 4 uluslararası tabur konuşlandıracak.

 

ETİKETLER

polonyaabd asleripolonyaresmi tören

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24