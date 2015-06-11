Polonya'da 3 bakan istifa etti

Polonya’da bir restoranda hükümet işlerini alenen konuşmaları garsonlar tarafından kaydedilen ve internette yayınlanan üç bakan ile meclis başkanı, istifalarını açıkladı. Siyasetçiler, dört ay sonraki seçimlerde Başbakan Ewa Kopacz’ın Yurttaş Platformu’nu daha fazla zor durumda bırakmamak için istifa ettiklerini belirtti.

Başbakan Kopacz, istifaların açıklanmasından kısa bir süre önce bir açıklama yaparak, "Başbakan olduğum sürece, kimsenin tape'ler üzerinden politik oyunlar oynamasına izin vermeyeceğim. Sivil Platform adına, kayıtlardaki konuşmaları iğrenerek ve rahatsız olarak dinleyen sizlerden bir kez daha özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özelleştirme, sağlık ve spor bakanları ile parlamento sözcüsün istifasına neden olan skandal bir yıl önce patlak vermişti. O dönemde Varşova’da lüks bir restoranda buluşan hükümet üyelerinin hükümet işlerini tartıştıkları, yerli ve yabancı siyasetçileri çekiştirdikleri, usülsüz anlaşmalar yapmaya çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

O dönem Dışişleri Bakanı olan şimdiki Parlamento Başkanı Radoslaw Sikorski, ABD için ‘pislik’, İngiltere Başbakanı Cameron için “AB ile ilişkilerde beceriksiz” derken kayıtlara geçmişti. 2013 ile 2014 yılları arasında kaydedilen görüşmelerden birinde ise Merkez Bankası Başkanı’nın maliye bakanının istifası karşılığında hükümete destek vermek için içişleri bakanı ile pazarlık yaptığı anlaşılmıştı.

Görüşmelerin restoran müdürü ve garsonlar tarafından, garsonu çağırmak için masaya konan cihazının içine yerleştirilen dinleme cihazıyla kaydedildiği iddia edilmişti. Skandal “Garsongate” olarak anılıyordu. Tapeleri internete sızdıran blogcu Zbigniev Stonoga ise 2500 sayfalık çözümü bulunan kayıtları internette bir Çin serverında bulduğunu öne sürmüştü. Soruşturma sürerken iktidar partisinin seçimlerde önemli darbe yemesi bekleniyor.