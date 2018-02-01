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Dünya

Polonya:"Ukraynalı milliyetçilerin katliamlarını inkar edenlere hapis"

Sonat Kerem / Kiev, 1 Şubat (DHA) - Polonya, Kiev ile arasında gerilime yol açan tartışmalı “soykırım propagandası” yasasını kabul etti

01 Şubat 2018 14:33

Sonat Kerem / Kiev, 1 Şubat (DHA) - Polonya, Kiev ile arasında gerilime yol açan tartışmalı “soykırım propagandası” yasasını kabul etti.
Polonya Senatosu, Stepan Bandera’nın lideri olduğu Ukraynalı milliyetçilerin, tarihte Polonya halkına karşı yaptığı iddia edilen katliamların inkar edilmesinin suç sayılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
Devlet Başkanının imzalaması halinde yasa yürürlüğe girecek.
Unian ajansının haberine göre yasa, Bandera’nın lideri olduğu Ukraynalı milliyetçilerin 1925-1950 yılları arasındaki “şiddet ve terör” eylemlerinin propagandasının yapılmasının suç kapsamına alınmasını öngörüyor.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yaptığı savunulan milliyetçi Ukrayna İsyan Ordusu’nun, Polonyalı sivil halka yönelik katliam yaptığı iddia ediliyor. Polonya bu olayları “soykırım” olarak kabul ediyor.
Ukrayna: “İç politikaya alet ediyorlar”
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Polonya’da Ukrayna’yı bir kez daha iç politika için kullanmaları ve ortak tarihin trajik sayfalarını siyaseye alet etmeleri üzücü” denildi.

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