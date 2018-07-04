Polonya Yüksek Mahkemesi Başkanı: Reform adı altında yargıda tasfiye yapılıyor

Polonya Yüksek Mahkemesi'nin 65 yaşındaki başkanı Malgorzata Gersdorf, iktidardaki muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümetinin, onlarca yargıcı zorla erken emekli eden reformunu 'yargıda tasfiye girişimi' olarak niteledi ve koltuğunu devretmeyi reddetti.

Yasal düzenleme kapsamında Gersdorf'un Salı günü görevini bırakması gerekiyordu. Gersdorf'un yerine gelecek isim ise henüz belirlenmiş değil.

Gersdorf, bu sabah yüzlerce protestocunun desteğiyle Yüksek Mahkeme binasına gitti.

Yargıda 70 olan emeklilik yaşını 65'e çeken düzenleme ile Yüksek Mahkeme'deki yargıçların yüzde 40'ının erken emekli edileceği öngörülüyor.

Muhalifler, iktidarı hukukun üstünlüğünü ihlâl etmekle suçlarken, hükümet yargı sistemini geliştirmek için düzenlemenin gerekli olduğunu savunuyor.

Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Her Avrupa Birliği ülkesinin yargı sistemini kendi gelenekleri ışığında geliştirmeye hakkı var" dedi.

Hükümet, yargıda reformun hem yolsuzlukla mücadele hem de komünizmin yıkıldığı 1989'dan bu yana hâlâ görevde olan yargıçların yerine başka isimlerin getirilmesi için gerekli olduğunu söylüyor.

AB ise Polonya hükümetini yargı bağımsızlığını ihlal etmekle suçluyor.

O kadar ki Polonya Başbakanı Morawiecki'nin AB Komisyonu'nda yaptığı konuşmayı bazı AB ülkelerinin temsilcileri 'hukukun üstünlüğü' yazılı pankartlar arkasında dinledi.

Çarşamba sabahı Gersdorf hiçbir şey olmamış gibi iş yerine geldiğinde, Mahkeme binasının girişinde yüzlerce destekçisi onu bekliyordu.

Bazı protestocuların "Anayasa" ve "Seninleyiz" diye slogan attığı duyuldu.

Gersdorg'un çok sayıda meslektaşı da onu karşıladı ve girişteki protestoculara hukukun üstünlüğünü savunmaya devam etme sözü verdi.

Yüksek Mahkeme'de 73 yargıç arasında 65 yaş ve üzerindekilerin sayısı 27.

Reform kapsamında bu yargıçların görevde kalmak için başkanlıktan onay alması gerekiyordu. Salı gününe kadar da başvuru yapma hakları vardı.

Polonya basınına göre, Gersdorf bu başvuruyu yapmayı reddeden 11 kıdemli yargıç arasında.

Gersdorf'un iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'ne açıkça muhalefet ettiği biliniyor.

Polonya Anayasası'na göre 2020'ye kadar görevde kalması gerektiğini söyleyen Gersdorf, hükümeti Yüksek Mahkeme yargıçlarını "reform adı altında tasfiye etmekle" suçluyor.