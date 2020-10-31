Polonya, yeni kürtaj kararıyla ikiye bölündü; binlerce kişi sokakta

Polonya'da kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan Anayasa Mahkemesi kararına karşı bir haftadır gösteri düzenleniyor. Ülkenin başkenti Varşova'daki son protestoya binlerce kişi katıldı.

Mahkemenin 22 Ekim'de aldığı karara göre, fetüste kusur olması durumunda da kürtaj yapılamayacak. Karar, Avrupa'nın kısıtlayıcı kürtaj yasalarından biri olan yasayı daha da derinleştireceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kadın Grevi girişiminin kilit isimlerinden Klementyna Suchanow, temel bir hak için savaştıklarına inandıkları için geri adım atmayacaklarını söylerken, "Bu, insanların özgürlüğü ve haysiyetiyle ilgili. İnsanların protesto etme iradesi, otoriter yollar empoze etmek isteyen herkes için bir ders olmalı" ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek de protestoları destekleyen üniversitelerin fonlarını kesmekle tehdit etti. Çarşamba günü ülke çapında düzenlenen bir grev sırasında bazı üniversitelerde dersler iptal edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 29 Ekim'de göstericilere destek vererek kadınların bazı durumlarda kürtaj hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

Muhafazakar iktidar partisinin tüm kürtajları yasaklamak için yasayı değiştirmeye yönelik önceki girişimleri, 2016 ve 2017 de büyük sokak protestolarıyla karşılanmıştı.