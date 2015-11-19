Polonya uçağında bomba paniği



Varşova'dan Mısır'ın tatil beldesi Hurgada'ya hareket eden bir yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine 161 yolcu ve mürettebatla Bulgaristan'a acil iniş yaptı. Polonyalı bir yolcunun uçuş sırasında uçakta bomba bulunduğunu söylediği, bunun üzerine yolcu uçağının Bulgaristan'ın Burgaz kentine indiği öğrenildi. Yolcunun içkili olduğu ortaya çıktı. Uçağın hangi havayolu şirketine ait olduğu açıklanmadı. Uçakta uzmanlar tarafından yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlanmadı. Polonyalı yolcuların tahliye edilmesinden sonra Burgaz hava limanı geçici olarak trafiğe kapatıldı.