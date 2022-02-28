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Dünya
Deutsche Welle

Polonya sınırında Ukrayna'dan gelen Afrikalılara ırkçılık yapıldığı iddiası

28 Şubat 2022 15:58

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Savaşı'ndan kaçan tüm sığınmacıları kabul edeceğine yönelik açıklamasına rağmen; Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan Afrikalıların, Polonya sınır yetkilileri tarafından ırkçı uygulamalara maruz kaldığı ve geri gönderildiği iddia edildi.

Güney Afrika Dışişleri yetkilisi Clayson Monyela, Twitter mesajında Güney Afrikalı öğrencilerin ve diğer Afrikalıların Ukrayna-Polonya sınırında kötü muamele gördüğünü ifade etti. Elçilik yetkililerinin sınırda ülkeyi terk etmeye çalışan Afrikalılara yardım ettiğini kaydeden Monyela, sınır hattından görüntüler de paylaştı.

Sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerde de Afrikalıların sınırdan geçişlerine izin verilmediği ve Ukrayna'ya geri gönderildiği görünüyor. Sınırdaki Afrikalıların çoğunluğunu Nijerya, Kenya, Güney Afrika, Etiyopya, Somali ve diğer Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu bildiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson sınırın Ukrayna'da yaşayan ve ülkelerine dönmek isteyen üçüncü ülkelerden gelen sığınmacılara da açık olduğunu söyleyerek bu kişilere yardım edilmesi gerektiğini belirtmiş ve AB'nin korumasına ihtiyaç duyan herkesin iltica başvurusunda bulunabileceğini kaydetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle
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