Polonya sınırında Ukrayna'dan gelen Afrikalılara ırkçılık yapıldığı iddiası

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Savaşı'ndan kaçan tüm sığınmacıları kabul edeceğine yönelik açıklamasına rağmen; Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan Afrikalıların, Polonya sınır yetkilileri tarafından ırkçı uygulamalara maruz kaldığı ve geri gönderildiği iddia edildi.

Güney Afrika Dışişleri yetkilisi Clayson Monyela, Twitter mesajında Güney Afrikalı öğrencilerin ve diğer Afrikalıların Ukrayna-Polonya sınırında kötü muamele gördüğünü ifade etti. Elçilik yetkililerinin sınırda ülkeyi terk etmeye çalışan Afrikalılara yardım ettiğini kaydeden Monyela, sınır hattından görüntüler de paylaştı.