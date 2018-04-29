T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Polonya Sağlık Bakanlığı: Tavşanlar gibi sevişin

Times gazetesinin haberine göre, Polonya Sağlık Bakanlığı'nın düşen nüfus oranlarını arttırmak için hazırlattığı eğitim videosunda çiftlere "tavşanlar gibi sevişin" mesajı verildi.

29 Nisan 2018 20:30

Times gazetesinin haberine göre, Polonya Sağlık Bakanlığı'nın düşen nüfus oranlarını arttırmak için hazırlattığı eğitim videosunda çiftlere "tavşanlar gibi sevişin" mesajı verildi.

Bakanlığın Youtube'a koyduğu 30 saniyelik eğitim videosunda, üreme dinamiklerinden kaçınılıyor. Başta, mutlu bir şekilde marul ve havuç yiyen 10'dan fazla tavşan görülüyor.

Dünya Bankası'na göre ülkedeki doğum oranının kadın başına üç çocuk olduğu ülkede bu oran 2015 itibariyle 1,32'ye düştü ve geçen yıl ilk kez ölenlerin sayısı, doğanları aştı.

Polonya Ulusal Sağlık Programı'nın tavsiyesi ise, tıpkı tavşanlar gibi rahatlamak, sağlıklı yemek, egzersiz ve daha sonra tavşanlar gibi üremek.

Videoda anlatıcı da "Anne-baba olmak istiyorsanız, tavşan örneğini izleyin" diyor.

Videoda piknik yapan, birbirine aşık bir çift sadece üç sariye görülüyor. Daha sonra kadın erkeğin elini okşuyor ve piknik sepetlerinde de bir tavşan olduğu görülüyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Polonya Dil Konseyi'nden Jerzy Bralcyk ise "Bu ölümcül bir fikir. Çünkü Leh dilinde tavşanlar ve ürüme arasında çok olumsuz bir bağlam var" diyor.

Sağlık Bakanlığı ise "kimseyi rahatsız etmeyecek ve basit gözükmeyecek bir şekilde" konuyla ilgili farkındalığı arttırmak istediklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TimesPolonya Sağlık BakanlığıYoutubeBaştaBankasıUlusal Sağlık ProgramıDahaPolonya Dil Konseyi Jerzy BralcykLehBakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24