Polonya, Rus enerji şirketi Novatek'in ülkedeki varlıklarını kamulaştırdı

Polonya yönetimi, yaptırım uyguladığı Rus enerji şirketi Novatek'in ülkede bulunan altyapısını kamulaştırma kararı aldığını açıkladı.

Karar'ın haberine göre Polonya Hükümet Sözcüsü Pyotr Müller, Varşova'nın Rus enerji devi Novatek'in Polonya'daki yan kuruluşuna ait doğalgaz altyapısını kamulaştırdığını duyurdu.

Müller, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Başbakan Mateusz Morawiecki, devlet şirketlerinden PGNiG, PSG ve Gaz-System'den, resmi olarak Novatek'in sahip olduğu şebekelere kriz yönetimi yasası temelinde derhal gaz akışı sağlamalarını istedi" ifadelerini kullandı.

"Direnirlerse zorlayıcı yöntemler uygulayabiliriz"

Sputnik'in aktardığına göre sözcü, Başbakan'ın emriyle, Novatek'in yan kuruluşu Novatek Green Energy'nin şebekeleri bu şirketlere devretmekle yükümlü olduğunu ve daha sonra doğalgaz tedariği kesilen bölgelere sevkiyatın yapılmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.