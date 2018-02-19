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Ekonomi

Polonya MB kripto para birimlerini “kötüleme kampanyası” için 27 bin dolar ödedi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Polonya’nın önde gelen finans yetkililerinin, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya sitelerinde kripto para birimlerini kötülemesi için bir Youtuber’a 90 bin zloti (27 bin dolar) ödediği ortaya çıktı

19 Şubat 2018 13:33

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Polonya’nın önde gelen finans yetkililerinin, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya sitelerinde kripto para birimlerini kötülemesi için bir Youtuber’a 90 bin zloti (27 bin dolar) ödediği ortaya çıktı.
Polonya Merkez Bankası’nın (NBP), Finansal Gözetim Otoritesi (KNF) ile işbirliği yaparak, kripto para birimlerini çevrimiçi sitelerde kötüleme kampanyası kapsamında Youtube’da yaklaşık 900 bin abonesi olan Polonyalı Youtuber Marcin Dubiel’e, 90 bin zloti ödediği ortaya çıktı. Dubiel’in aldığı para karşılığı “I LOST ALL MONEY?! (Bütün paramı kaybettim)” adı altında hazırladığı ve kripto para birimlerine yatırım yaparak bütün parasını kaybettiğini anlatan video, yaklaşık 510 bin kişi tarafından izlendi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Dubiel’in hazırladığı video Youtube’da “ücretli tanıtım” olarak işaretlenmedi ve açıklama bölümünde videonun NBP ve KNF kampanyası kapsamında hazırladığı belirtilmedi. Dağıtıldığı kanallar ve içeriğine bakıldığında videonun gençleri ve çocukları hedef aldığı düşünülürken, bir vatandaşın merkez bankası tarafından finanse edilen kampanyalar hakkında NBP\'ye gönderdiği soruyu NBP, 9 Şubat tarihli bir mektupta \"sosyal medyada sanal para birimleri konusunda bir kampanya gerçekleştirdiğini\" kabul etti.

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