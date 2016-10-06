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BBC Türkçe

Polonya kürtaj yasağında geri adım attı

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin, ülkede kürtajın tamamen yasaklanmasını öngören ve parlamentoya gönderilen yasa tasarısının uygulanmayacağını açıkladı. Ülkede 100 bin kadar kadın tasarıyı protesto için Pazartesi günü greve gitmişti.

06 Ekim 2016 04:52

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin, ülkede kürtajın tamamen yasaklanmasını öngören ve parlamentoya gönderilen yasa tasarısının uygulanmayacağını açıkladı.

Gowin, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, kadınların Pazartesi günü ülke çapında yaptığı protesto ve grevin hükümeti "yeniden düşündürdüğünü" belirtti.

sokağa çıkmıştı.

Katolik Kilisesi tarafından desteklenen tasarı, kürtaja sadece "hamilelik kadının hayatını tehlikeye atıyorsa " izin verilmesini, diğer tüm durumlarda hamileliğin devamını öngörüyordu.

Başbakan Yardımcısı Gowin, Radio Koszalin'e yaptığı açıklamada kürtaj yasasının ve istisnaların mevcut şeklinde devam edeceğini belirtti.

Gowin "Polonya'da kürtajın tamamen yasaklanacağından endişe duyanları temin ederim ki bu olmayacak. Kadın, tecavüz mağduruysa ya da sağlığı tehlike altındaysa kürtaj olabilecek" dedi.

Başbakan Beata Szydlo da tasarının arkasında hükümetin olmadığını belirtti.

Szydlo Salı günü yaptığı basın toplantısında "Açıkça belirtmek isterim ki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümeti kürtaj yasasını değiştirmeyi öngören bir tasarı üzerinde çalışmamaktadır" dedi.

Tasarı, Kürtaj Karşıtı Vatandaşlar İnisiyatifi'nin toplandığı 450 bin imzanın ardından gündeme gelmişti.

Polonya hâlihazırda Avrupa'nın en katı kürtaj yasalarından birine sahip.

Ülkede kürtaj, bazı özel durumlar dışında, büyük oranda yasaklanmış durumda. Kürtaj yasağının istisnaları şöyle:

Pazartesi günü Romanya, Belçika, Almanya, İngiltere ve Fransa'da da, Polonya'daki protestolara destek gösterileri düzenlenmişti.

Yasa tasarısı hayata geçirilseydi, kürtaj yaptırdığı ortaya çıkan kadınlar 5 yıla kadar hapis cezası alabilir, kürtajı yapan doktorlara da cezaevi yolu açılabilirdi.

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un Polonya'da yaptığı son ankette, nüfusun sadece yüzde 11'inin tasarıya destek verdiği ortaya çıkmıştı.

Araştırmaya katılanların yaklaşık 3'te biri mevcut kürtaj kısıtlamalarının da gevşetilmesi gerektiğini savunuyor.

Ülkede yasal olarak bitirilen hamileliklerin sayısı 2 bin civarında. Yasa dışı kürtaj sayısının ise 10 bin ile 150 bin arasında değiştiği düşünülüyor.

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