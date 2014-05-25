Polonya Komünist Partisi'nin son lideri hayatını kaybetti

Polonya'da 1989'da iktidarı bırakan Polonya Komünist Partisi'nin son lideri, eski Devlet Başkanı Wojciech Jaruzelski öldü. Polonya'nın 90 yaşındaki son komünist lideri bir süredir hastaydı.

Jaruzelski, 1981'den 1989'a kadar iktidarda kaldı. Eski Devlet Başkanı Lech Walesa'nın lideri olduğu Dayanışma Sendikası öncülüğündeki hareket, 1989'da Sovyet yanlısı iktidarı devirmişti.

Polonya, Varşova Paktı ülkeleri olarak anılan ve Soğuk Savaş döneminde ABD ’ye karşı SSCB’nin yanında saf tutan Doğu Avrupa ülkeleri arasında Sovyet yanlısı rejimi terk eden ilk ülkelerden biri olmuştu. Katolik inancın ve dönemin Papası II. Jean Paul’ün ülkedeki muhalefet üzerinde büyük etkisi olduğu ve Walesa liderliğindeki batı bloktu yanlısı muhalefeti desteklediği daha sonra ortaya çıkmıştı.

Jaruzelsk hakkında, 13 Aralık 1981'de sıkıyönetim ilan ettiği için Nisan 2007'de dava açıldı. Jaruzelski, sağlık sorunu nedeniyle mahkemeye çıkmadı ve dava düştü.