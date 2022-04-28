Polonya İklim Bakanı Moskwa, Rus doğalgazına ruble ile ödeme yapan ülkelerin cezalandırılması gerektiğini söyledi

Rusya'nın, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesmesinin ardından Polonya İklim Bakanı Anna Moskwa; Avrupa Birliği'nin, Rus doğalgazını ruble ile ödemeyi kabul eden ülkeleri cezalandırması gerektiğini belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre; Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya uyguladığı cezai yaptırımların savunucularından olan Polonya; bloğun, Rus gazının satın alınmasını tamamen yasaklaması gerektiğini söyledi.

Polonya İklim Bakanı Anna Moskwa, çarşamba günü Polonya'daki bir haber kanalına yaptığı açıklamada, "Bugün eksik olan şey, Rusya'dan alınan gaza yüzde 100 yaptırım uygulanmaması. AB'den bu yaptırımları uygulamasını bekliyoruz" dedi.

Rusya'ya daha sert gaz yaptırımı uygulanmasına direnen başlıca AB üyelerin Avusturya, Almanya ve Macaristan olduğunu belirten Moskwa, "Ruble ile ödeme yapan bu ülkeler için bir sonuç olacağını ve ruble ile ödemeyi bırakacaklarına güveniyoruz" diye konuştu, ancak ne tür sonuçlar görmeyi beklediğini açıklamadı.