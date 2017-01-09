Polonya hükümeti medyaya sansürden vazgeçti

Polonya hükümeti medyaya yönelik tepki çeken planlarından vazgeçti. Polonya Senatosu Başkanı Stanislaw Karczewski, "Gazeteciler için bugüne kadar geçerli olan çalışma koşullarını değiştirmeyeceğiz" dedi. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekili Karczewski, sonucu 'geri adım attık" şeklinde açıkladı.

Muhafazakar Polonya hükümetinin planlarına göre 2017'den itibaren gazetecilerin meclis binasından değil, ayrı bir medya merkezinden haber yapmaları öngörülüyordu. Medya temsilcileri ve muhalifler yeni düzenlemeyi Polonya Parlamentosu'nun alt meclisi Sejm'den bilgi edinilmesini güçleştireceği gerekçesiyle eleştiriyordu.

Yoğun tepki gelmişti

PiS'nin sansür uyguladığını savunan yüzlerce kişi geçen yıl Aralık ayında hükümeti protesto etmişti. 16 Aralık'ta birkaç muhalif milletvekili meclis kürsüsünü işgal etmiş, göstericiler de parlamento binası çıkışlarını kapatmışlardı. Aralarında PiS Genel Başkanı Jaroslow Kaçinski ile Polonya Başbakanı Beate Szydlo'nun da bulunduğu pek çok milletvekili, polisler göstericileri dağıtıncaya kadar saatlerce binayı terk edememişti.

Krizden çıkış sinyali

Muhalifler aynı zamanda 2017 bütçesinin yeniden oylanmasını istiyor. Bütçe muhalif milletvekillerinin protesto eylemi sırasında başka salonda oylanmıştı. Pek çok muhalif milletvekilinin oylamada bulunmaması sebebiyle sürecin geçersiz olduğu öne sürülüyor. Geçersiz olduğu iddalarını reddeden hükümet ise krizin çözümü için muhaliflerle görüşmek istiyor. Senato Başkanı (PiS) Karczewski, artık uzlaşı sağlanması gerektiğini söyledi.

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dpa/DW/DK/BÖ