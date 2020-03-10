Polonya Genelkurmay Başkanı da Koronavirüs'e yakalandı

Polonya'da Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Jaroslaw Mika, Koronavirüs'e yakalandı.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya'daki askeri bir toplantıdan dönen Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Jaroslaw Mika'da Korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Mika'nın Askeri Tıp Enstitüsü-Milli Savunma Bakanlığı Merkez Kliniğinde tedavi altına alındığı ifade edilirken durumunun iyi olduğu bildirildi. Beraberindeki heyetle CASA C-295 tipi uçakla Polonya'ya dönen Mika'ya eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.



Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının Jaroslaw Mika ile birlikte 20'ye yükseldiğini bildirdi.

(İHA)