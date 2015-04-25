Polonya eski Dışişleri Bakanı Bartoszewski öldü

Wladyslaw Bartoszewski'nin ölüm haberini biyografisini de kaleme alan arkadaşı
Michal Komar duyurdu. Tarihçi ve siyasetçi Bartoszewski, İkinci Dünya Savaşı
sırasında Nazilere karşı direniş hareketinde yer almış ve Auschwitz toplama
kampından sağ kurtulmayı başarmıştı. Wladyslaw Bartoszewski, savaş sonrasında
Polonya ile Almanya'nın ilişkilerinin normalleşmesine katkıda bulunan isimler arasında
yer aldı.
Polonya, Almanya ve Yahudilerin barışı için çaba
Polonya, Almanya ve Yahudilerin barışması için yoğun çaba harcayan Bartoszewski,
bu alanda çok sayıda esere imza attı. 1966 yılında Yahudi olmayanlara verilen Yad
Vashem Soykırım Anma Müzesi'nin Milletlerarası Dürüstlük Ödülü'ne layık görüldü.
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan komünist rejim tarafından 6 yıldan fazla hapse
atıldı. Komünizmin sona ermesiyle birlikte diplomatik kariyeri başladı. Büyükelçilik
görevlerinin ardından iki dönem Polonya'nın dışişleri bakanlığını yaptı. Bartoszewski,
Polonya Başbakanı Ewa Kopacz'ın danışmanları arasında yer alıyordu.
AB Konseyi Başkanı, Polonya eski Başbakanı Donald Tusk, Twitter hesabından
geçtiği mesajda, "Bizim için çok hüzünlü bir gün" dedi.