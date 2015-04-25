Polonya eski Dışişleri Bakanı Bartoszewski öldü

Wladyslaw Bartoszewski'nin ölüm haberini biyografisini de kaleme alan arkadaşı

Michal Komar duyurdu. Tarihçi ve siyasetçi Bartoszewski, İkinci Dünya Savaşı

sırasında Nazilere karşı direniş hareketinde yer almış ve Auschwitz toplama

kampından sağ kurtulmayı başarmıştı. Wladyslaw Bartoszewski, savaş sonrasında

Polonya ile Almanya'nın ilişkilerinin normalleşmesine katkıda bulunan isimler arasında

yer aldı.

Polonya, Almanya ve Yahudilerin barışı için çaba

Polonya, Almanya ve Yahudilerin barışması için yoğun çaba harcayan Bartoszewski,

bu alanda çok sayıda esere imza attı. 1966 yılında Yahudi olmayanlara verilen Yad

Vashem Soykırım Anma Müzesi'nin Milletlerarası Dürüstlük Ödülü'ne layık görüldü.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan komünist rejim tarafından 6 yıldan fazla hapse

atıldı. Komünizmin sona ermesiyle birlikte diplomatik kariyeri başladı. Büyükelçilik

görevlerinin ardından iki dönem Polonya'nın dışişleri bakanlığını yaptı. Bartoszewski,

Polonya Başbakanı Ewa Kopacz'ın danışmanları arasında yer alıyordu.

AB Konseyi Başkanı, Polonya eski Başbakanı Donald Tusk, Twitter hesabından

geçtiği mesajda, "Bizim için çok hüzünlü bir gün" dedi.

