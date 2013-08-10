Polonya Erdoğan'ı örnek aldı; cumhurbaşkanı 'çocuk yapın' dedi

Dibe vuran doğum oranı, Polonya’da Cumhurbaşkanı Bronislav Komorovski’yi harekete geçirdi.

Tagesschau.de'nin haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Bronislav Komorovski, azalan nüfusa dikkat çekmek amacıyla bulvar gazetesi Fakt ile birlikte bir kampanya başlattı.

Kucağında torunuyla poz veren Komorovski, "Polonyalı kadın ve erkekleri göreve davet etti." Fakt gazetesi, Komorovski çiftinin zor günler yaşamalarına rağmen 5 çocuk büyütmüş olduklarına dikkat çekti.

Tagesschau.de'nin haberinde görüşlerine yer verilen demografi uzmanı Janusz Czapinski, "Çocuk isteği açısından bütün dünyada en altlardayız. Nüfus eriyor“ diyor. Polonya'da doğum oranı yüzde 1,3 seviyesinde seyrediyor. Bunun nedenini sorgulayan anketlerde dile getirilen gerekçelerin başında "parasızlık ve işsizlik" geliyor. Bunu "belirsiz gelecek ve yetersiz barınma koşulları" izliyor.

Tahminlere göre Polonya'nın 40 milyon olan nüfusu 2050'de 30 milyona inecek. Nüfustaki 10 milyonluk gerilemenin Polonya'nın emeklilik kurumları ve ekonomik büyümesini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Komorovski, zamanında atılacak adımlarla sözkonusu gelişmenin önlenebileceğine işaret ediyor.

Hükümet bu çerçevede bazı önlemleri yürürlüğe koydu. Annelik izni uzatılırken, ebeveynlere ödenen para artırıldı. Hatta devlet yapay döllenmeyi teşvik ediyor.

Deutsche Welle Türkçe