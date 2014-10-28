Polonya doğu sınırlarına asker sevk ediyor



Savunma Bakanı Tomasz Siemoniak, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Siedlce'de bir askeri üste dün incelemelerde bulundu.

Siemoniak, gerek asker gerekse teçhizat ve araç sayısını artırmayı planladıklarını söyledi. Siedlce kışlasında halen 300 kadar askerin bulunduğunu hatırlatan Siemoniak, "Yüzde 30'luk bu oranı yüzde 70'lere, 90'lara çıkarmayı öngörüyoruz. Ancak kesin rakam vermek için henüz erken. Hedeflenen sayıya ulaşmamız uzun yılları alabilir" dedi.

Polonya Başbakanı Ewa Kopacz, bir süre önce yaptığı açıklamada, güvenlik yapısının güçlendirilmesine ilişkin bir plana bu yıl sonuna kadar netlik kazandıracaklarını söylemişti.

Rusya endişesi

Ukrayna krizi nedeniyle Baltık ülkeleri ve Polonya, NATO'nun topraklarında sürekli asker bulundurmasını talep ediyor.

Almanya, Polonya'nın Szczecin kentinde konuşlu NATO'ya bağlı Kuzeydoğu Çok Uluslu Kolordusu'na bir süre önce ek asker yollama kararı almıştı. Burada görevli askerler, operasyon ve manevraların planlanmasından sorumlu.

Polonya'nın kuzeyinde eylül ayı sonunda düzenlenen tatbikata NATO üyesi ülkelerden 12 bin 500 asker katılmıştı. Manevralarda NATO acil müdahale gücüne bağlı birliklerin harekâtı üzerinde durulmuştu.