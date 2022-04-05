Polonya'dan Macron'a tepki: Putin'le kaç kere görüştünüz; ne başardınız?

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın başından beri Rusya lideri Vladimir Putin’le savaşı durdurmaya yönelik görüşmeler yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösterdi. Morawiecki, “Cumhurbaşkanı Macron, kaç defa Putin’le görüştünüz, ne başardınız?” dedi.

The Independent’ta yer alan habere göre, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yönetimleri döneminde toplu katliamlar ve baskının yaşandığı Adolf Hitler, Joseph Stalin ve Pol Pot’a benzetti. Morawiecki “Suçlularla müzakere edilmez, suçlularla savaşılır. Kimse Hitler’le, Stalin’le Pol Pot’la müzakere etmemişti” dedi.

Savaşın başından bu yana Rusya lideri Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme trafiği sürdüren Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki gösteren Morawiecki, “Cumhurbaşkanı Macron, kaç defa Putin’le görüştünüz, ne başardınız? Bu eylemlerden herhangi birinin yaşanmasını engelleyebildiniz mi?” dedi.

Macron, Ukrayna’yla gerilimin tırmandığı aralık ayından bu yana Rusya lideri Putin’le 16 kez telefonda görüşmüştü.