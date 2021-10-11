Polonya'da yargıçların AB yasaları kararı protestolara neden oldu; "Avrupalı Polonya"yı destekleyenler sokaklara çıktı

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Polonya’da anayasa yargıçları kürsüsünün Avrupa Birliği’nin bazı yasalarının Polonya Anayasası’na uymadığına ilişkin verdiği karar üzerine, ülkede Avrupa Birliği üyeliğini destekleyenler protestolar düzenledi.

BBC’de yer alan habere göre, Polonya’da iktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet (PiS) Partisi’ne yakın isimlerin atandığı anayasa yargıçları kürsüsü, bazı Avrupa Birliği yasalarının Polonya Anayasası’yla uyumsuz olduğuna karar vermişti. Söz konusu kararın Polonya’nın AB’den ayrılması yönünde bir adım olabileceği değerlendirmeleri yapılmıştı.

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Avrupa Birliği’nde kalınmasını destekleyenler ülkenin dört bir yanında protesto düzenledi. Organizasyonu yapanlar, 100’den fazla şehir ve kasabada toplandıklarını açıkladı.

Eski Avrupa Konseyi Başkanı ve Polonya’nın muhalefet partisinin şimdiki lideri Donald Tusk, insanları “Avrupalı Polonya’yı” desteklemeye çağırdı.