'Hukuki Polexit'e doğru atılmış en büyük adım: Polonya'da yargıçlar, AB yasalarının anayasa ile uyumsuz olduğuna karar verdi

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Polonya'da anayasa yargıçları kürsüsü, Avrupa Birliği'nin bazı yasalarının Polonya Anayasası'na uymadığı sonucuna vardı. Bu kararın, 'hukuki Polexit'e doğru atılmış büyük bir adım olduğu yorumları yapıldı.

İktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet (PiS) partisine yakın isimlerin atanmasının ardından Polonya'da meşruluğu tartışılmaya başlayan yargıçlar kürsüsü, bazı AB anlaşmalarının hükümlerinin ve mahkeme kararlarının Polonya yasalarıyla çeliştiğini ifade ederken, "AB kurumları yetki alanının dışına çıkıyor" dedi.

The Guardian'a konuşan Hollanda Rotterdam Erasmus Üniversitesi Avrupa hukuku profesörü Rene Repasi, "Bu bir hukuki devrim. Tabii karar esir düşmüş bir mahkeme tarafından alındı. Ancak bu AB'den hukuki ayrılma için bir üye ülkenin ulusal mahkemesinin attığı en büyük adım" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu kararın "ciddi endişeler" yarattığını ifade ederek düzenlemelere göre AB yasalarının ulusal yasalara üstünlüğü olduğuna dikkat çekti.

Komisyon ayrıca AB'nin yargı organı Avrupa Adalet Mahkemesi'nin kararlarının tüm üye ülkeler için bağlayıcı olduğuna dikkat çekti.

Polonya'da yapılan anketlere göre halkın yaklaşık yüzde 80'i AB'de kalmayı desteklese de, PiS iktidarı hukuk reformundan LGBTİ haklarına birçok konuda Brüksel ile çelişiyor.

Yargıçların kararının Varşova'nın AB'den aldığı mali destekleri ve Brüksel ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceği konuşuluyor.

İlk olarak Britanya'nın AB'den ayrılma sürecine 'Brexit' diye hitap edilmesiyle ortaya çıkan ifadelendirme nedeniyle Polonya'nın da AB'den potansiyel ayrılma sürecine 'Polexit' deniyor.