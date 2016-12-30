Polonya, Da Vinci tablosunu kelepir fiyatına satın aldı

Polonya hükümeti, aralarında ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin Kakımlı Kadın tablosunun da bulunduğu eserleri içeren dünyaca ünlü bir sanat koleksiyonunu piyasa değerinin çok altında bir fiyata satın aldı.

2 milyar euro değer biçilen Çartorski ailesinin koleksiyonu için 100 milyon euro ödendi.

Koleksiyonda 86 bin sanat eseri ve 250 bin kadar yazma ve kitap bulunuyor.

Çartorski ailesi, Rembrandt ve Renoir'ın tablolarını da içeren koleksiyonun Polonya'ya "bağışlandığını" duyurdu, vakfın yönetim kurulu kararı protesto için istifa etti.

Yönetim kurulu üyeleri, satış konusunda 1802'de koleksiyonu oluşturan Polonya Prensesi İzabela Çartorski'nın soyundan gelen bir aile üyesi ve Kültür Bakanlığı arasındaki görüşmelerden sonra gerçekleşen satış için fikirlerinin alınmadığını söyledi.

Vakfın Başkanı Adam Karol Çartorski, "her zaman Polonya ulusunun hizmetinde olan atalarının izinden gittiğini" belirterek, "Bir bağışta bulunmuşum gibi düşünüyorum ve bu benim seçimim" dedi.

Koleksiyonun büyük bir bölümü Krakov'daki Ulusal Müze'de sergileniyor.

İktidardaki muhafazakar ve Avrupa Birliği karşıtı Hukuk ve Adalet Partisi, bazı önemli işletmelerin ve sanat eserlerinin devletleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Kültür Bakanı Piotr Glinski satışla koleksiyonun mülkiyetinin Polonya devletine geçtiğini duyurdu.

1490'da çizilen Kakımlı Kadın, Da Vinci'nin dört kadın portresinden biri.

Tabloda Milano Dükü Ludovico Sforza'nın sevgilisi Cecilia Gallerani kucağında bir kakımla resmediliyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından el konulan eser, daha sonra sahiplerine iade edildi.