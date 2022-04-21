Polonya'da Kızıl Ordu askerlerinin heykelleri kaldırılıyor

İkinci Dünya Savaşı dönemi Nazilere karşı savaşan Kızıl Ordu askerlerinin anısına Polonya'da dikilen anıtlar ve heykeller peş peşe kaldırılıyor.

Polonya basınında çıkan haberlere göre, Ulusal Anma Enstitüsü (IPN) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları gerekçesiyle ülkede Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen üç anıtın daha kaldırılacağını duyurdu. IPN Başkanı Karol Nawrocki, "Kamusal alanları komünizmden arındırma" hedefiyle bu kararın alındığını söyledi. Siedlec, Międzybłocie ve Garncarsko yerleşkelerinde bulunan anıtların kaldırılacağı belirtildi.

Dekomünizasyon yasası

Polonya'da 2016'da kabul edilen “dekomünizasyon yasası", ülkedeki Sovyetler Birliği dönemi ve komünizmi çağrıştıran anıt ve nesnelerin yasaklanmasını içeriyor. Bu yasanın uygulanmadığını savunan IPN Başkanı ise söz konusu anıt ve heykellerin kaldırılacağı 60 beldenin yer aldığı bir listenin olduğunu söyledi.

Ülkenin güneydoğusundaki Rzeszow Belediye Başkanlığı da kentte bulunan Sovyet anıtının kaldırılıp kaldırılmaması yönünde anket yapılacağını duyurdu. Dąbrowa Górnicza kent yönetiminin ise iki Sovyet anıtını kaldıracağı açıklandı. Chrzowice köyündeki Sovyet askeri anıtı da geçen ay kaldırılmıştı.