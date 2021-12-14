Polonya'da gölden İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba çıkarıldı

Polonya'da bir dalgıç, dalış yaptığı gölde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba buldu. 24 kilo ağırlığındaki Nazi Almanyası yapımı SD-70 tipi bomba, uzmanlar tarafından çıkarılarak etkisiz hale getirilmek üzere poligona götürüldü.

Polonya'nın batısındaki Chyby köyü yakınlarındaki Kierskie Gölü’nde antrenman amaçlı dalış yapan bir dalgıç, gölün dibinde bombaya benzer bir cisme rastladı. Dalgıcın ihbarı üzerine göle gelen ekipler, söz konusu cismin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi Almanyası yapımı SD-70 tipi bomba olduğunu belirledi. Silindir şeklinde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bomba uzun süredir suyun altında olduğu için neredeyse tamamıyla balçıkla kaplandığından bugüne kadar fark edilemezken, yazın serinlemek amacıyla göle giren yöre halkı için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle çıkarılması için Swinoujscie 8. Sahil Koruma Filosu'nda görev yapan bomba imha uzmanları devreye girdi.

Bomba imha uzmanı dalgıçlar yaptıkları incelemede bombanın etkisiz hale getirilmek üzere poligona naklinin elverişli olduğuna, göl ve çevresindeki flora ve faunayı korumak için bombayı suda patlatmak yerine çıkarıp nakletmeye karar verdi. Polisin de yardımıyla 200 metrelik güvenlik koridoru oluşturulan bölgede dalgıçlar 24 kilo ağırlığındaki bombayı gölden güvenli bir şekilde çıkarmayı başardı. Patlaması halinde 240 metrelik alanda etkili olabileceği belirtilen bomba, etkisiz hale getirilmek üzere poligona götürüldü.