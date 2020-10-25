T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polonya'da binlerce kişi katılaştırılan kürtaj yasasına tepki için sokakta

Polonya Anayasa Mahkemesi, fetüsün kusurlu olduğu durumlarda kürtajın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti

25 Ekim 2020 09:28

T24 Dış Haberler

Polonya'da binlerce kişi fetüsün kusurlu olduğu durumlarda kürtajın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesine tepki göstermek için sokağa çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin kararının kürtajı 'tamamen yasaklamaya' doğru atılan bir adım olduğu belirtildi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Polonya'da kürtajla ilgili alınan yeni kısıtlama kararına karşı protestolar üç gündür sürüyor. Polonya Yüksek Mahkemesi, fetüsün kusurlu olduğu zamanlarda yapılan kürtajın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. 

Avrupa'nın en katı kürtaj yasalarından birine sahip Polonya'da binlerce kişi Anayasa Mahkemesi'nin hükmüne tepki göstermek için sokağa çıktı ve "Özgürlük, eşitlik, kadın hakları" sloganları attı. 

Polonya'da bundan böyle sadece ensest, tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa kürtaja yasal olarak izin verilecek.

ETİKETLER

polonyakürtajhakkürtaj karşıtıanayasa mahkemesitepkikusurlufetüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24