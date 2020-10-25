Polonya'da binlerce kişi katılaştırılan kürtaj yasasına tepki için sokakta

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Polonya'da binlerce kişi fetüsün kusurlu olduğu durumlarda kürtajın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesine tepki göstermek için sokağa çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin kararının kürtajı 'tamamen yasaklamaya' doğru atılan bir adım olduğu belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Polonya'da kürtajla ilgili alınan yeni kısıtlama kararına karşı protestolar üç gündür sürüyor. Polonya Yüksek Mahkemesi, fetüsün kusurlu olduğu zamanlarda yapılan kürtajın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Avrupa'nın en katı kürtaj yasalarından birine sahip Polonya'da binlerce kişi Anayasa Mahkemesi'nin hükmüne tepki göstermek için sokağa çıktı ve "Özgürlük, eşitlik, kadın hakları" sloganları attı.

Polonya'da muhalefet, hükûmete kusurlu fetüs kürtajıyla ilgili olarak referanduma gidilmesi çağrısı yaptı.

Polonya'da bundan böyle sadece ensest, tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa kürtaja yasal olarak izin verilecek.