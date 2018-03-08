Polonya Cumhurbaşkanı 1968'de ülkeden kovulan binlerce Yahudi'den af diledi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda 50 yıl önce ülkeden kovulan 13.000 Polonyalı Yahudi'den af diledi. Duda binlerce Yahudinin ülkeden kovulmasında kendi kuşağının sorumluluğu bulunmadığını ve onların özür dilemelerine gerek olmadığını söylese de "Kovulanlardan af diliyorum. Benim ağzım vasıtasıyla Polonya affınızı istiyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Duda, 1968'deki öğrenci protestolarının merkezi olan Varşova Üniversitesi'nde konuştu. Duda "Kovulanların affını dilemek istiyorum. Polonya benim ağzım vasıtasıyla onların affını istiyor, (olayların) unutulmasına razı olmalarını istiyor, bugün onların Polonya'da olmamalarından dolayı Polonya'nın üzgün olduğunu kabul etmeye razı olmalarını istiyor" dedi.

"Polonyalıları bu utanç için affedin"

Duda konuşması sırasında "Bugünün özgür ve bağımsız Polonya'sında benim kuşağım bundan sorumlu değil ve özür dilemelerine gerek yok. Ancak lütfen o dönem Polonya'sının gerçekleştirdiği bu utanç verici eylem için Polonya Cumhuriyeti'ni ve Polonyalıları affedin" ifadelerini kullandı.

1968'de Polonya'daki Sovyetler Birliği destekli komünist yönetim, kendisine karşı yapılan kitlesel öğrenci gösterilerine misilleme olarak Yahudileri partiden ve ülkeden kovma kararı almıştı.

Ülkeden mallarına el koyularak kovulan 13.000 Yahudi arasında Soykırım'dan (Holokost) kurtulanlar, sosyolog Zygmunt Bauman gibi önde gelen Yahudi entelektüeller ve filozof Leszek Kolakowski gibi Yahudi olmayan muhalifler de bulunuyordu.

Tartışma yaratan Holokost yasası

Duda'nın özrü Varşova'nın tartışmalı yeni Holokost yasasını yürürlüğe sokması nedeniyle İsrail ile ilişkilerin kötü olduğu bir dönemde yaşandı.

'Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan' yasayı Duda, Meclis'te kabul edilmesinin ardından onaylamıştı

Söz konusu yasa Polonya'yı bu eylemle suçlayanlara para cezası ya da 3 yıla kadar hapis cezası getiriyor.

Duda'yı konuşması sırasında ellerinde beyaz güllerle protesto eden yüzlerce hükümet muhalifi ise 'Rezalet', 'Yalancı', 'Kampüsten defol' sloganları attı.

Muhalifler iktidardaki sağcı 'Hukuk ve Adalet' (PiS) hükümetinin 2015'te iktidara gelmesinden bu yana uyguladığı politikaları eleştiriyor.

Muhalifler özellikle güçler ayrılığını tehdit ettiğini savundukları çok sayıdaki yargısal düzenlemeye tepki gösteriyor.