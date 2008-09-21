Polonya biletleri sahiplerini buldu



2009 yılında Polonya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası finallerine doğrudan katılacak 7 takım eleme maçları sonunda belli oldu.





Elemelerde C Grubu'nda mücadele eden Türkiye oynadığı 6 maçı da kazanarak Polonya vizesi alan tek takım olurken, Sırbistan, Makedonya ve İngiltere gruplarını ilk sırada bitirerek finallere doğrudan katılma hakkını elde ettiler.



En iyi üç grup ikincisinin finallere doğrudan katılma hakkı kazanacağı turnuvada Fransa, dört grup ikincisi arasında son sırada kalarak bu şansını yitirdi.



B Grubu'nu Makedonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Letonya, 4 galibiyet – 2 mağlubiyetle en iyi ikinciler arasında ilk sırada yer alırken, D Grubu ikincisi İsrail ikinci, A Grubu ikincisi Bulgaristan ise üçüncü olarak finallere doğrudan katılma hakkı kazandı.



Öte yandan, finallere doğrudan katılma hakkı elde edemeyen ilk 6 takım, kendi aralarında üçerli iki gruba ayrılarak Polonya vizesi alan son takım olabilmek için eleme maçları yapacaklar. Bu iki grupta ilk sırada yer alan takımlar, final maçı yapacaklar ve sahadan galibiyetle ayrılacak ekip Polonya'da mücadele edecek.



Eleme maçları oynayacak takımlar ise, Fransa, İtalya, Portekiz, Finladya, Belçika ve Bosna Hersek.



2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk 7 sırada yer alan Rusya, İspanya, Litvanya, Yunanistan, Almanya, Hırvatistan ve Slovenya ile birlikte ev sahibi Polonya otomatik olarak finallere katılma hakkı elde etmişlerdi.



EuroBasket 2009 finalleri 7-20 Eylül tarihleri arasında Polonya’nın Warşova, Poznan, Wroclaw, Gdansk, Bydgoszcz ve Lodz&Katowice kentlerinde düzenlenecek.

