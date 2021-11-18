Polonya Belarus sınırındaki göçmen krizinde müzakere kararı alındı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile bu hafta içinde dün yaptığı ikinci telefon görüşmesinde Belarus-Polonya sınırındaki mülteci krizinin çözümü için müzakereye gidilmesi konusunda anlaştı.

Belarus devlet ajansı BelTA'ya göre Lukaşenko'nun basın ofisinin açıklamasında "Sığınmacı sorununun derinlemesine tartışıldığı görüşmede taraflar mevcut sorunların çözümünde nasıl hareket edilmesi ve ilerlenmesi gerektiğinde belli bir anlayışa varmıştır" denildi.

Bianet'in aktardığı habere göre, Almanya da Pazartesi gününden sonra bugün ikinci bir telefon görüşmesi yapıldığını doğruladı ancak müzakere konusunda bir anlaşma olduğunu doğrulamadı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert "Başbakan Merkel, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü'nün desteği ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun işbirliği ile mağdur insanlara insani yardım ve geri dönüş imkanlarının sağlanması gerekliliğinin altını çizdi" şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı olarak tanımıyor

Seibert, Pazartesi günü yapılan ilk telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında olduğu gibi Lukaşenko için Belarus Devlet Başkanı sıfatını kullanmadı.

Almanya'nın da aralarında olduğu Avrupa Birliği ülkeleri Belarus'ta ağustos ayında yapılan seçimlerin sonucunu ve dolayısıyla Lukaşenko'yu devleti başkanı olarak tanımıyor.

Hafta başından beri biber gazı

Aralarında çocukların da olduğu mülteciler, Belarus'un hemen içinde dondurucu koşullarda derme çatma kamplarda yaşıyorlar.

Öte yandan bu Pazartesi'den itibaren Polonya tarafından yoğun biber gazına maruz kaldılar. Son günlerde binlerce kişi kuzeybatı Belarus'ta Grodno'nun güneyindeki Kuznica'da bir geçitte birleşti.

Son birkaç haftada en az sekiz mülteci bekleyiş koşulları sebebiyle hayatını kaybetti.

Polonya'dan tepkili

Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Mueller ise daha önce Merkel'in Lukaşenko ile yaptığı ilk telefon görüşmesini eleştirdi.

TVP televizyon kanalına yaptığı açıklamada Mueller, bunun "iyi bir adım olmadığını" ve "bir biçimde seçim sonucunu kabul etmek" anlamına geldiğini söyledi.

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ise "Sorunun uluslararası hale getirilmesi hiç kuşkusuz gereklidir ancak bizi aşıp konuşarak ve öneriler yaparak değil" dedi.

Almanya hükümeti ise ilk görüşmeye gelen tepkiler üzerine bugün bir açıklama yaptı.

Sözcü Seibert, Merkel'in Lukaşenko ile telefon görüşmesini Avrupa Birliği Komisyonu ile önceden anlaşarak ve "bölgedeki önemli ortakları da öncesinde bilgilendirerek" yaptığını söyledi.

Öte yandan, Avrupa Birliği Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacılara 700 bin euro değerinde gıda, battaniye ve diğer yardım malzemesi yardımı yapılacağını açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic yardımların "Belarus'un sınırındaki ve diğer bölgelerindeki insanların acılarını dindirmek için" olduğunu söyledi.