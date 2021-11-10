Polonya-Belarus göçmen krizi: Polonya Savunma Bakanı, 15 bin askerin sınırdaki göçmenleri 'püskürtmekle' görevlendirildiğini açıkladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, gece boyunca birçok göçmenin Belarus sınırını geçip yasa dışı şekilde ülkelerine girmeye çalıştığını söyledi. Blaszczak, 15 bin askerin Belarus sınırındaki göçmenleri "püskürtmekle" görevlendirdildiğini açıkladı.

Mariusz Blaszczak, daha önceki girişimlerin sınır kapısı Kuznica'da yoğunlaştığını ancak şu anda bunun değiştiğini söyledi.

Blaszczak ayrıca Twitter'da bir video paylaşarak, Belaruslu bir askerin, dikenli teller yakınındaki kampta kalan göçmenleri korkutmak için ateş ettiğini iddia etti.

Halen en az 2 bin kişi Polonya-Belarus sınırına yığılmış durumda.

Polonya askerleri sınırın Belarus tarafında tel örgülerin arkasındaki göçmenleri uzaklaştırmak için zaman zaman gaz bombaları kullanıyor.