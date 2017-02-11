T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polonya Başbakanı trafik kazası geçirdi

Bacağından hafif bir yaralanması bulunan Szydlo, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

11 Şubat 2017 02:26

Polonya Başbakanı  Beata Szydlo, Krakow kenti yakınlarında trafik kazası geçirdi. Bacağından hafif bir yaralanması bulunan Szydlo, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yerel medya haberlerine göre kaza, Polonya'nın güneyinde Nazi dönemindeki toplama kamplarının merkezi olan Oswiecim (Auschwitz) yakınlarında meydana geldi. Kazada bir korumanın da yaralandığı bildirildi.

Beata Szydlo

Görgü tanıkları özel bir aracın Başbakan'ın limuzinine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi. 

Szydlo'nun geçtiğimiz kasım ayında İsrail ziyareti sırasında da bir kaza meydana gelmişti. Bir aracın Szydlo'nun konvoyuna çarpması sonucu 2 kişi yaralanmıştı. 

ETİKETLER

Beata Szydlopolonyakaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24