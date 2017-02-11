Polonya Başbakanı trafik kazası geçirdi

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Krakow kenti yakınlarında trafik kazası geçirdi. Bacağından hafif bir yaralanması bulunan Szydlo, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yerel medya haberlerine göre kaza, Polonya'nın güneyinde Nazi dönemindeki toplama kamplarının merkezi olan Oswiecim (Auschwitz) yakınlarında meydana geldi. Kazada bir korumanın da yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları özel bir aracın Başbakan'ın limuzinine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi.

Szydlo'nun geçtiğimiz kasım ayında İsrail ziyareti sırasında da bir kaza meydana gelmişti. Bir aracın Szydlo'nun konvoyuna çarpması sonucu 2 kişi yaralanmıştı.