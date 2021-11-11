Polonya Başbakanı, sığınmacı krizinde Ankara'ya işaret etti: Belarus ve Rusya’yla tamamen senkronize ilerliyor

Belarus’la aralarındaki sığınmacı krizine ilişkin konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Türkiye’yi İstanbul ve Minsk arasında açık koridor bırakmakla ve Belarus’a sınıra binlerce sığınmacı götürmeye yardım etmekle suçladı.

Middle East Eye’da yer alan habere göre, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentoda yaptığı açıklamalarda sığınmacı krizinden bahsetti.

Morawiecki, “Türkiye’nin eylemlerinin Belarus ve Rusya’yla tamamen senkronize ilerlediğini görüyoruz. Bizi rahatsız ediyor, bundan hoşlanmıyoruz” dedi.

Morawiecki, Ankara’ya suçlama yönelterek “Bir iki ay önce Türkiye bizimle yakın bir şekilde çalışmak istiyor görünüyordu. Yangınları söndürmek konusundaki yardımımız, Türk turizm sektörünü canlandırma konusundaki yardımlarımızın tek taraflı olduğunu gördük. Bundan hoşlanmadık.” dedi.

Avrupa Birliği’nden yetkililer, İstanbul’dan Minsk’e uçan Türk Hava Yolları uçakları ve Rusya’nın havayolu şirketi Aeroflot’un uçaklarının sığınmacılar ve mültecilerin geçişin görmezden geldiğini söylüyor.

THY söz konusu iddiaların temelsiz olduğu yanıtını verdi.