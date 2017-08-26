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Dünya

Polonya Başbakanı: Macron'un kibirli açıklamaları siyasetteki tecrübesizliği

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Polonya'nın Avrupa'dan uzaklaştığını söylemişti

26 Ağustos 2017 02:15

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Polonya'nın Avrupa'dan uzaklaştığına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Bulgaristan ziyaretinde, ''Varşova hükümeti kendini Avrupa'dan uzaklaştırıyor'' ifadeleriyle Polonya'yı eleştirdi. Macron'un açıklamalarına Polonya Başbakanı Beata Szydlo'dan yanıt geldi.

'Siyasette tecrübesiz olan' Macron'a daha barışçıl bir üslup tavsiye eden Szydlo, "(Macron'un) Kibirli açıklamaları ise siyasetteki tecrübesizliği olarak görülebilir'' dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği hakkında sadece Macron'un karar veremeyeceğine işaret eden Szydlo, ''Sayın başkana ülkesine konsantre olmasını tavsiye diyorum. Belki o zaman Polonya'nın vatandaşlarına sunduğu ekonomik sonuçları ve güvenlik seviyesini o da kendi vatandaşlarına sunabilir'' diye konuştu.

​Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Polonya'nın Avrupa'da yalnızlaşmadığını savundu. ​

Waszczykowski, ''Bugün önemli bir buluşmanın ev sahipliğini yapıyoruz. Görünen şu ki Sayın Başkan Macron haberleri takip etmiyor ve Avrupa'nın bu bölgesinde ne olduğunu bilmiyor. Tabi bazen böyle şeyler de olabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

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