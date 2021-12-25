Polonya Başbakan Yardımcısı: Almanya, AB'yi 'dördüncü reich'a çevirmeye çalışıyor

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Polonya'nın iktidar partisinin genel başkanı Jarosław Kaczyński, Almanya'nın Avrupa Birliği'ni "federal bir 'dördüncü reich'a çevirmeye çalıştığını" ifade etti.

Aşırı sağ görüşlü Polonya gazetesi GPC'ye konuşan Hukuk ve Adalet Partisi lideri, "Bazı ülkeler, AB'nin temel olarak kullanılarak bir Alman 'dördüncü reich' kurulması olasılığından rahatsız" dedi.

Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Kaczyński, "Biz Polonyalılar bu modern gün boyun eğdirmesini kabul edersek farklı yollarla küçük düşürülürüz" diye konuştu.

Kaczyński, AB kurumlarının "federalist" fikirler için bir araç olarak kullanıldığını iddia ederken bloğu "bürokratik merkezcilik" ile suçladı.

AB bu hafta, "AB yasalarına uymadığı ve yasal bağımsızlığı baltaladığı" gerekçesiyle Polonya hakkında yasal süreç başlatacağını duyurmuştu.

Yeni Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Varşova'ya yaptığı ziyarette Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Berlin'in AB federalizmine verdiği destek ütopik ve bu yüzden tehlikeli" demişti.