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Dünya
Deutsche Welle

Polonya Alman Büyükelçi'yi çağırdı

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, ”Bazı Alman politikacıların Polonya karşıtı yorumları nedeniyle“ Almanya’nın Varşova Büyükelçisi‘ni bakanlığa çağırdı.

10 Ocak 2016 18:59


Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Artur Dmochowski, Alman Büyükelçi Rolf Nikel'in pazartesi günü görüşme için beklendiğini kaydetti. Dmochowski, hangi yorumların Polonya'yı rencide ettiğini ya da hangi Alman politikacıların söz konusu olduğunu ise söylemedi.

Berlin ve Varşova arasındaki ilişkiler, muhafazakâr Adalet ve Hukuk Partisi (PiS) ekim ayında iktidara geldiğinden bu yana gergin. Avrupa'ya yönelik kuşkucu tutumuyla bilinen parti, AB'yi sığınmacı kriziyle başa çıkma çabalarında maddi olarak destekleyeceğini ancak Polonya'ya hiç bir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini bildirmişti. Bu tutum geçen yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin sığınmacıyı kabul eden Almanya ile iplerin gerilmesine yol açtı. Almanya tüm AB ülkelerine sığınmacıların adil bir şekilde dağılımı konusunda çağrıda bulunmuştu.

Waszczykowski geçen ay, “2004 yılında AB üyesi olduktan sonra Almanya, Polonya vatandaşlarının Almanya'da çalışmasına ne zaman izin verdi? 7 yıl sonra. Neden kimse o zaman dayanışmadan söz etmedi“ söyleriyle suçlamaları reddetmişti.

Avrupa Parlamentosu'nun Alman Başkanı Martin Schulz ise Polonya'daki politik durumu bir darbeye benzetmiş, bunun üzerine Polonya Başbakanı Beata Szydlo özür dilemesini istemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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