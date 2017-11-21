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Dünya

Polonya ağaç kesmeye devam ederse günde 100 bin euro ceza ödeyecek

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi Polonya’nın, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bialowieza ormanındaki büyük ölçekli ağaç kesimlerine devam ettiği takdirde her gün için 100 bin euro cezaya çarptırılmasına

21 Kasım 2017 18:21

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi Polonya’nın, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bialowieza ormanındaki büyük ölçekli ağaç kesimlerine devam ettiği takdirde her gün için 100 bin euro cezaya çarptırılmasına karar verdi.
Avrupa bizonlarına ve nadir bazı kuş türlerine ev sahipliği yapan Polonya ve Belaruz sınırındaki Bialowieza ormanı aylardır Varşova ve AB arasında yasal bir mücadele konusuydu.
Ulusalcı ve muhafazakâr Polonya hükümeti çevreci grupların gösterilerine ve Brüksel’in birliğin doğal yaşam koruma kurallarını ihlal ettiğine dair uyarılarına rağmen ağaç kesim kotalarını üç katına çıkarmıştı.
Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Mahkemesi (ECJ) Pazartesi günü verdiği nihai kararda Temmuz’daki duruşunu yineledi ve Polonya’yı kesimleri derhal durdurmadığı takdirde her gün için 100 bin euro cezaya çarptıracağını açıkladı.
Polonya ormanda mantar toplayan insanların güvenliği için ağaç kesimlerine devam ettiğini öne sürerken ECJ Polonya hükümetine yasağa uyduğunu kanıtlaması için 15 gün süre verdi ve kamu güvenliğinin gerçekten risk altında olduğu bölgelerdeki kesimlerin istisnai bir şekilde yapılabileceğini söyledi. (Fotoğraflı)

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