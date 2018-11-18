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Spor

Polonya - Türkiye: 49-68

İSTANBUL (DHA) SALON: Artego Arena HAKEMLER: Gintaras Vitkauskas, Vilius Maciulaitis, Gatis Salins POLONYA: Gajda 9, Marciniak, Pobozy 8, Szybala 2, Trzeciak 10, Dobrowolska, Kaczmarczyk 6, Naczk, Puss 1, Schmidt, Stankiewicz 11, Szajtauer 2 TÜRKİYE: Mel

18 Kasım 2018 01:52

İSTANBUL (DHA)

SALON: Artego Arena
HAKEMLER: Gintaras Vitkauskas, Vilius Maciulaitis, Gatis Salins
POLONYA: Gajda 9, Marciniak, Pobozy 8, Szybala 2, Trzeciak 10, Dobrowolska, Kaczmarczyk 6, Naczk, Puss 1, Schmidt, Stankiewicz 11, Szajtauer 2
TÜRKİYE: Melis 3, Sevgi 3, Asena 5, Işıl 19, Bahar 4, Olcay Çakır 9, Tuğçe 5, Cansu 3, Quanitra Hollingsworth 10, Tilbe 7, İlayda, Esra Ural
1\'İNCİ PERİYOT: 13-14
İLK YARI: 22-29
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 32-55

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5\'inci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı deplasmanda Polonya’yı 68-49\'luk skorla mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Türkiye grubundaki son maçında çarşamba günü Belarus ile karşılaşacak.

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