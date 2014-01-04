Polonezköy Tabiat Parkı imara açılıyor

İstanbul'da Polonezköy Tabiat Parkı’nı yapılaşmaya açacak imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı. Plan ile Polonezköy Tabiat Parkı sınırı içinde kalan köy alanına, “seyrek yoğunluklu konut, düşük yoğunluklu konut ve turizm konaklama alanı” fonksiyonu getirildi. Beykoz Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları bakanlık tarafından 22 Kasım 2013 tarihinde onaylandı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 26 Aralık 2013’te askıya çıkan planlara bir ay boyunca itiraz edilebilecek. Planlar 24 Ocak günü askıdan inecek. Polonezköy Tabiat Parkı sınırı içinde kalan köy alanını kapsayan yeni plan yürürlüğe girdikten sonra alana ilişkin tüm imar planı ve plan değişiklikleri geçersiz kalacak. Tabiat Parkı’nı yapılaşmaya açan planda konut için emsal 0.15, yükseklik 6.50 metre yani 2 kat olarak belirlendi.

Özlem Güvemli'nin Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Turizm konaklama tesisi yapılması halinde emsal 0.20’ye çıkacak ama yükseklik aynı kalacak. Otelin bodrum katında; spa, restoran, yüzme havuzu, toplantı salonu, spor salonu, mutfak, sığınak, depo, otopark, servis üniteleri yer alabilecek. Ticaret alanında perakende ticaret birimleri, ofis, kafetarya, banka, finans kurumları yapılabilecek. 2B’ler için karar beklenecek İmar planında çatı piyesi (dubleksi) emsale dahil edilmedi. Planlama alanının bütününde yapılaşma şartlarını aşmamak koşulu ile günübirlik turizm tesis alanları, lokanta gibi tesisler yapılabilecek. Planlama alanında kalan 2B’lerde getirilen yapılaşma koşulları ilgili mevzuat değişikliği veya mahkeme kararlarının kesinleşmesi halinde geçerli olacak. Çıkmaz sokaklara cep otoparkı Herhangi yola cephesi olmayan parsellerde birleştirme şartları Beykoz Belediyesi tarafından sağlanacak, bu parsellerde ayırma işlemi yapılarak çıkmaz sokak oluşturulamayacak. Ancak Beykoz Belediye Meclisi’nde daha önce yapılan değişiklikle imar hakkı olmayan parsellerde yola cephe yaratılarak yapılaşmanın yolu açılmıştı. Çıkmaz sokaklara da cep otoparkları yapılıp yola cephe yaratılmıştı.