Polo ve Passat bu ülkede üretilecek

Volkswagen Group, 20 milyon dolar harcayarak Ruanda'da kuracağı yeni fabrikada, mayıs ayından itibaren Polo ve Passat modellerini üretmeye başlayacağını duyurdu. Bir kaç yüz araçla başlayacak üretimin, zaman içerisinde yılda 5 bin araca yükseltileceği belirtildi. Fabrikada ilk etapta 500-1000 arasında kişinin istihdam edileceği kaydedildi.

Şirketten yapılan resmi açıklamada, Ruanda'da üretilecek bu iki modelin sadece ülke içinde satılacağı ve Volkswagen'in yeni kurgulayacağı araç paylaşım işinde kullanılacağı belirtildi.

Volkswagen'in 20 milyon dolarlık bu yeni yatırımının, Sahra Altı Afrika projesinin bir parçası olacağı ifade edildi.

İkinci el yerine sıfır arabaya teşvik edecek

Habertürk'te yer alan habere göre, Volkswagen Güney Afrika CEO'su Thomas Schaefer, Doğu Afrika'daki sürücüleri ikinci el ithal araçlar kullanmak yerine yeni araç almaya teşvik edeceklerini söyledi. Schaefer, "Afrika'nın fakir olduğu ve onların yeni araç alamayacağı yönündeki genel düşünceyi kırmak istiyoruz" dedi.

Volkswagen aynı zamanda ülkede araç paylaşım işine de giriyor. Bunun için lokal bir firma kuran Volkswagen, araç paylaşımına yönelik olarak yine yerli bir software firması ile de akıllı telefon aplikasyonu geliştirmek üzere anlaşma imzaladı.

Uber gibi global araç paylaşım devleri henüz Ruanda'da faaliyet göstermiyor.

300 bin otomobil var

12 milyon nüfuslu Ruanda'da 300 bin otomobil bulunuyor. Bu otomobillerin büyük kısmını Japonya'dan ithal edilen ikinci el araçlar oluşturuyor.

Volkswagen Afrika kıtasındaki üretimine 1951 yılında Güney Afrika ile başlamıştı. Alman devi 2015 yılında Nijerya'da, 2016 yılında da Kenya'da fabrika kurmuştu.