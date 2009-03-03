Polo iddialı döndü

İşte yeni Polo - FOTOGALERİ

Güncel Polo'dan 36 mm daha uzun olan yeni tasarım keskin bakışları ve düşük sürüş pozisyonu ile otomobil tutkunlarının kalbini fethedecek.Baz donanım seviyesinde standart olarak sunulacak 4 airbag, ABS, ESP ve ISOFIX teknolojilerinin yanısıra opsiyonel olarak sunulan mp3 player bağlantısı, navigasyon sistemi, multifonksiyonlu direksiyon gibi seçenekler de mevcut.Yeni Polo, 1.2 litre TSI ve 1.6 litre TDI motor seçeneklerinin yanısıra, güncel 1.2 ve 1.4 benzinli motorlarla da sunulacak. Her motor türü için 5 ve 6 ileri manuel vites opsiyonu sunulurken ayrıca sınıfında ilk kez 7 ileri otomatik DSG vites seçeneği de Polo ile sunulacak.Çevreye duyarlı Bluemotion modelinin de tanıtımı yapılan Polo, bu modele özgü düşük gaz salınımlı çevre dostu motorlarla satışa sunulacak.2009 yılı sonunda satışına başlanacak olan Polo'nun, yıl sonundan önce Türkiye pazarında satışa sunulması bekleniyor.