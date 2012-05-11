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Politika

Pollmark'a göre AKP yüzde 52,4 CHP yüzde 24,5 oya sahip

Araştırma şirketi Pollmark son seçim anketini yayınladı

11 Mayıs 2012 12:59

Pollmark Araştırma Şirketi’nin Nisan ayında 26 şehirde 5150 kişi üzerinde yaptığı Türkiye Gündem Araştırması'na göre AKP yüzde 52.4 ile birinci sırayı korurken, CHP yüzde 24.5 ile ikinci, MHP yüzde 11.4 ile üçüncü, BDP ise yüzde 7.4 ile dördüncü parti konumunda...

En beğenilen siyaset adamı sıralamasında yüzde 41.7 oranına sahip Erdoğan’ı, yüzde 7.6 ile Kılıçdaroğlu, yüzde 3.2 ile Bahçeli izliyor. Ayrıca CHP’lilerin yüzde 4.7’si, MHP’lilerin yüzde 9.6’sı, BDP’lilerin yüzde 11.3’ü Erdoğan’ı en başarılı siyasetçi olarak görüyor.

“Yeni eğitim modelinde İmam-Hatip Liselerinin orta öğretim kısımları tekrar açılmaktadır. Bu konuda sizin kanaatiniz nedir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 63.5’u olumlu, yüzde 27.9’u olumsuz şeklinde cevap veriyor.

“Yeni eğitim modelinde ortaokul ve liselerde “Kur'an-ı Kerim” ve “Hz. Peygamberimizin hayatı” ile ilgili seçmeli dersler konulmaktadır. Bu konuda sizin kanaatiniz nedir?” sorusuna verilen destek daha yüksek: Olumlu bulan yüzde 77.3, olumsuz bulan yüzde 18.1.

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