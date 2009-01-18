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Yaşam

Politikacıların 'saltanat modası' merakı

Padişah kıyafetlerinin yapımında kullanılan 'kutnu' kumaşına, politikacılar ve eşleri de ilgi gösteriyor.

18 Ocak 2009 02:00

Gaziantepli Muhittin Eldemir, padişahların kıyafetlerinin hazırlandığı 'kutnu' kumaşından şal, fular, kaşkol, kravat ve abiye kıyafetler yapıyor. Müşterileri arasında politikacılar ve eşleri de var.

Padişah giysilerinin hazırlandığı Gaziantep'e özgü 'kutnu' kumaşından şal, fular, kaftan, kaşkol, çanta, ayakkabı, kravat, gelinlik ve abiye kıyafetler tasarlayarak geleneksel el sanatını yok olmaktan kurtaran Muhittin Eldemir'in ürünleri, politikacıların gözdesi oldu.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre şehri ziyaret eden bakan ve milletvekili eşlerinin uğramadan ayrılmadığı Eldemir'in dükkânından, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç ile Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in eşi Annalisa Şimşek de değişik renk ve çeşitte kutnu kumaşı veya hediyelik eşyalardan alan ünlülerden. Eldemir’in dükkanından alışveriş yapanlar arasında eski Cumhurbaşkanı Sezer'in eşi Semra Sezer, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın eşi Oya Talat da var.

Çankaya’yı döşedi

Kutnunun ipek ve pamuk ipliğinden dokunduğu için sağlıklı bir kumaş olduğunu ifade eden Eldemir, "Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün şark odası da kutnudan döşendi. Kutnu geçen yıla kadar son dönemlerini yaşıyordu. Ayakta tutmak amacıyla kutnudan fular, şal, etol, kravat, kaşkol, ayakkabı ve abiye kıyafetler yaparak günümüze uyarladık. Kullandığımız renk ve desenlerle 60 olan çeşit sayısını 80'e çıkardık. Kutnuculuk tekrar canlandı, birçok insana istihdam sağlandı. Almanya ve ABD'den de kravata talep büyük talep var” diye konuştu.

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