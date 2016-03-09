'Politikacılar sığınmacıların halini keşke görebilse'



Sınır Tanımayan Doktorlar yardım örgütü Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında temel çerçevesi çizilen mülteci kriziyle ilgili ‘takas' formülünü eleştirdi.

Örgütün Almanya şubesi başkanı Florian Westphal politikacıları acımasızlıkla suçladı. Westphal, “Politikacılar, maddi nedenlerle batı Avrupa'ya gitmek için yola çıkan mültecilerin Yunanistan'da ne duruma düştüklerini keşke görebilseler”, dedi.

Yardım örgütünün Almanya şubesi başkanı Avrupa Birliği'nin Yunanistan'daki mülteciler için daha fazla yardım yapması gerektiğini ve Yunan makamlarının çoğu zaman yardımda bulunmaya isteksiz olduğunu söyledi.

Makedonya sınırında bulunan İdomeni mülteci kampındaki hasta sayısının artmakta olduğunu belirten Florian Westphal bölgeye çok sayıda çadır göndermiş olmalarına rağmen yüzlerce mültecinin geceyi soğukta geçirmek zorunda kaldığını anlattı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Almanya şubesi başkanı AB ülkelerine uluslararası iltica kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı. Westphal insanların AB'de himaye arama ve iltica başvurusunda bulunma haklarının da buna dâhil olduğunu söyledi. Florian Westphal bunun mümkün kılınabilmesi için yasal ve güvenli yolların açılması gerektiğini sözlerine ekledi.