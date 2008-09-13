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Yaşam

'Politikacı da hesap vermeli'

Alman Federal Meclisi milletvekillerinden Lale Akgün, Berlin'de de tartışma yaratan Deniz Feneri davasını Alman Deutsche Welle radyosuna değerlendirdi.

13 Eylül 2008 03:00

Almanya’da yapılan “Deniz Feneri” operasyonu ve hazırlanan iddianame, Berlin’de de tartışma konusu oldu. Alman Federal Meclisi milletvekillerinden Lale Akgün, konuyu Alman Deutsche Welle radyosuna değerlendirdi. 

Röportajı dinleyin:


Alman Federal Meclisi’nin Sosyal Demokrat Partili milletvekillerinden Lale Akgün, Deniz Feneri operasyonuyla ilgili gelişmelerin Alman siyasetine nasıl yansıdığını anlattı. 

Akgün, Deniz Feneri ile ilgili gelişmeler kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da adının gündeme getirilmesi ve Almanya’da bağış sistemlerine denetim gibi konulara da açıklık getirdi.

“Deniz Feneri'nin dolandırdığı insanlar Almanya’da yaşıyor. Konunun Alman siyasetini ilgilendirmesi doğal” diyen Akgün, “Eğer bu insanlar Almanya’da dolandırılmışsa bunun üzerine gidilmesi gerekiyor” dedi.

Akgün, “Buradaki insanların iyi niyeti, eli açıklığı Türkiye’deki bazı kuruluşlar tarafından istismar ediliyor” diye konuştu. Akgün, “Ancak bu olayın üzerine giderken AB yolundaki Türkiye’de basın özgürlüğünün kısıtlandığını görürsek bizim çok fena canımız sıkılır” dedi.

Akgün, Deniz Feneri ile ilgili gelişmeler kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da adının gündeme getirilmesi ve Almanya’da bağış sistemlerine denetim gibi konulara da açıklık getirdi.

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