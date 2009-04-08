Politik sinemanın başyapıtı 'Il Divo'



Festivalde günün filmi İtalya’nın son 40 yılına damgasını vuran politikacı Giulio Andreotti’nin yolsuzluklarla dolu meslek yaşamını ele alan ‘Il Divo’.



Yedi kere başbakanlık yapan, yaşam boyu senatör Andreotti’nin dev şirketler, Vatikan ve suç örgütleriyle olan bağlantıları, sonunda tüm şimşekleri üzerine çekmişti. Paolo Sorrentino’nun yönettiği, başrolünde Toni Servillo’nun ‘döktürdüğü’ ‘Il Divo’, Cannes’da jüri özel ödülü almıştı. Akbank Galaları kapsamında gösterilen film saat 21.30’da Emek’te izlenebilir.



Oyuncu Julie Delpy’nin aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu tarihin en kana susamış kadın seri katili 16. yüzyıl Macar kontesi Elizabeth Bathory’nin hikayesini anlatan ‘Kontes’, genç bir kızla tanışınca dengesi bozulan şiddete meyilli bir gencin hikâyesini anlatan ‘Uzaklık’ (Rexx, 11.00), sorumsuz baba ile yıllar sonra kendisini bulan oğlu arasındaki ilişkiye odaklanan Amos Kollek filmi ‘Huzursuz’ (Yeni Rüya, 11.00), büyük usta Peter Greenaway’in Rembrandt’ın ‘Gece Bakçisi’ tablosunun izini sürdüğü ‘Rembrandt: İtham Ediyorum’ (Beyoğlu, 16.00), İsveç’in bu yılki Oscar adayı ‘Ölümsüz Anlar’ (Emek, 19.00) günün dikkat çeken diğer filmleri. (Kültür Sanat)



Festivalde bugün



Emek

11.00 Mutant Uzaylılar

13.30 Cennetin Yüreği

16.00 Bellamy

19.00 Ölümsüz Anlar

21.30 II Divo (gala)

Yeni Rüya

11.00 Huzursuz

13.30 Ben Hariç Herkes Ölsün

16.00 Bana Yağmurdan Bahsedin

19.00 Kontes

21.30 İz Sürücü



Atlas

11.00 Yağmur

13.30 Suçüstü

16.00 Şöhret Yolunda

19.00 Absürdistan

21.30 Oharu’nun Yaşamı



Beyoğlu

11.00 Aptallar Tarafından Sevilek Zor İş

13.30 Yes Men Dünyayı Kurtarıyor

16.00 Rembrandt: İtham Ediyorum

19.00 Güzel Ülke

21.30 Berlin’de



Rexx

11.00 Uzaklık

13.30 Piçler

16.00 V for Vendetta

19.00 Üç Bilge Adam

21.30 Sazlıkta

