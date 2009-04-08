T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Politik sinemanın başyapıtı 'Il Divo'

Festivalde günün filmi İtalya’nın son 40 yılına damgasını vuran politikacı Giulio Andreotti’nin yolsuzluklarla dolu meslek yaşamını ele alan ‘Il Divo’

08 Nisan 2009 03:00


Festivalde günün filmi İtalya’nın son 40 yılına damgasını vuran politikacı Giulio Andreotti’nin yolsuzluklarla dolu meslek yaşamını ele alan ‘Il Divo’.

Yedi kere başbakanlık yapan, yaşam boyu senatör Andreotti’nin dev şirketler, Vatikan ve suç örgütleriyle olan bağlantıları, sonunda tüm şimşekleri üzerine çekmişti. Paolo Sorrentino’nun yönettiği, başrolünde Toni Servillo’nun ‘döktürdüğü’ ‘Il Divo’, Cannes’da jüri özel ödülü almıştı. Akbank Galaları kapsamında gösterilen film saat 21.30’da Emek’te izlenebilir.

Oyuncu Julie Delpy’nin aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu tarihin en kana susamış kadın seri katili 16. yüzyıl Macar kontesi Elizabeth Bathory’nin hikayesini anlatan ‘Kontes’, genç bir kızla tanışınca dengesi bozulan şiddete meyilli bir gencin hikâyesini anlatan ‘Uzaklık’ (Rexx, 11.00), sorumsuz baba ile yıllar sonra kendisini bulan oğlu arasındaki ilişkiye odaklanan Amos Kollek filmi ‘Huzursuz’ (Yeni Rüya, 11.00), büyük usta Peter Greenaway’in Rembrandt’ın ‘Gece Bakçisi’ tablosunun izini sürdüğü ‘Rembrandt: İtham Ediyorum’ (Beyoğlu, 16.00), İsveç’in bu yılki Oscar adayı ‘Ölümsüz Anlar’ (Emek, 19.00) günün dikkat çeken diğer filmleri. (Kültür Sanat)

Festivalde bugün

Emek
11.00 Mutant Uzaylılar
13.30 Cennetin Yüreği
16.00 Bellamy
19.00 Ölümsüz Anlar
21.30 II Divo (gala)
Yeni Rüya
11.00 Huzursuz
13.30 Ben Hariç Herkes Ölsün
16.00 Bana Yağmurdan Bahsedin
19.00 Kontes
21.30 İz Sürücü

Atlas
11.00 Yağmur
13.30 Suçüstü
16.00 Şöhret Yolunda
19.00 Absürdistan
21.30 Oharu’nun Yaşamı

Beyoğlu
11.00 Aptallar Tarafından Sevilek Zor İş
13.30 Yes Men Dünyayı Kurtarıyor
16.00 Rembrandt: İtham Ediyorum
19.00 Güzel Ülke
21.30 Berlin’de

Rexx
11.00 Uzaklık
13.30 Piçler
16.00 V for Vendetta
19.00 Üç Bilge Adam
21.30 Sazlıkta

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24