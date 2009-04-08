Politik sinemanın başyapıtı 'Il Divo'

Festivalde günün filmi İtalya’nın son 40 yılına damgasını vuran politikacı Giulio Andreotti’nin yolsuzluklarla dolu meslek yaşamını ele alan ‘Il Divo’.
Yedi kere başbakanlık yapan, yaşam boyu senatör Andreotti’nin dev şirketler, Vatikan ve suç örgütleriyle olan bağlantıları, sonunda tüm şimşekleri üzerine çekmişti. Paolo Sorrentino’nun yönettiği, başrolünde Toni Servillo’nun ‘döktürdüğü’ ‘Il Divo’, Cannes’da jüri özel ödülü almıştı. Akbank Galaları kapsamında gösterilen film saat 21.30’da Emek’te izlenebilir.
Oyuncu Julie Delpy’nin aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu tarihin en kana susamış kadın seri katili 16. yüzyıl Macar kontesi Elizabeth Bathory’nin hikayesini anlatan ‘Kontes’, genç bir kızla tanışınca dengesi bozulan şiddete meyilli bir gencin hikâyesini anlatan ‘Uzaklık’ (Rexx, 11.00), sorumsuz baba ile yıllar sonra kendisini bulan oğlu arasındaki ilişkiye odaklanan Amos Kollek filmi ‘Huzursuz’ (Yeni Rüya, 11.00), büyük usta Peter Greenaway’in Rembrandt’ın ‘Gece Bakçisi’ tablosunun izini sürdüğü ‘Rembrandt: İtham Ediyorum’ (Beyoğlu, 16.00), İsveç’in bu yılki Oscar adayı ‘Ölümsüz Anlar’ (Emek, 19.00) günün dikkat çeken diğer filmleri. (Kültür Sanat)
Festivalde bugün
Emek
11.00 Mutant Uzaylılar
13.30 Cennetin Yüreği
16.00 Bellamy
19.00 Ölümsüz Anlar
21.30 II Divo (gala)
Yeni Rüya
11.00 Huzursuz
13.30 Ben Hariç Herkes Ölsün
16.00 Bana Yağmurdan Bahsedin
19.00 Kontes
21.30 İz Sürücü
Atlas
11.00 Yağmur
13.30 Suçüstü
16.00 Şöhret Yolunda
19.00 Absürdistan
21.30 Oharu’nun Yaşamı
Beyoğlu
11.00 Aptallar Tarafından Sevilek Zor İş
13.30 Yes Men Dünyayı Kurtarıyor
16.00 Rembrandt: İtham Ediyorum
19.00 Güzel Ülke
21.30 Berlin’de
Rexx
11.00 Uzaklık
13.30 Piçler
16.00 V for Vendetta
19.00 Üç Bilge Adam
21.30 Sazlıkta