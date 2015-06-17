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Politika

Politic’s’in anketine göre seçmen koalisyon için hangi partileri istiyor?

İşte parti parti seçmenin koalisyon tercihi

17 Haziran 2015 20:48

Politic’s Araştırma Şirketi 12 ilde bin 300 katılımcı ile yaptığı son kamuoyu araştırmasını açıkladı. 7 Haziran seçimlerinden çıkan sonuç Türkiye’yi koalisyon hükümetine mecbur kılarken, seçimin hemen ardından yapılan "siyasi gündem araştırmasında" koalisyon senaryolarına bakış ve benzeri birçok konuda veriler yer alıyor.

Ankette CHP’li seçmenin yüzde 57,14’ü AKP ile koalisyonun olmasını istiyor. AKP’li seçmenin ise yüzde 14,35’i CHP ile koalisyonun kurulmasını istedi. AKP-CHP koalisyonuna MHP’li seçmenin yüzde 7,14’ü, HDP’li seçmenin ise yüzde 23,08’i destek verdi.

İşte parti parti seçmenin koalisyon tercihi:

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