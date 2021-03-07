Politico: Trump, Cumhuriyetçilerin bağış toplarken ismini kullanmasını önlemek için ihtarname yolladı

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Eski ABD başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin 'Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi' gibi kurumlarının bağış toplamak için kendi adını kullanmamalarını istediği iddia edildi.

Politico'ya konuşan bir danışmanına göre Trump'ın avukatları partiye, isminin izinsiz kullanılması gerekçesiyle bir ihtarname yolladı. İsmi paylaşılmayan danışman, "Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'ye ve önce Amerika diyen Cumhuriyetçilere bağlılığı sürüyor. Ancak bu dosta da düşmana da iznini almadan ismini kullanma hakkı vermiyor" dedi.

Aynı sitenin geçen günlerde hazırladığı bir habere göre Trump, bazı Cumhuriyetçi senatörler kendisinin azledilmesi için oy verirken aynı zamanda partinin kuruluşlarının bağış toplamak için ismini kullanmalarından rahatsız oldu.

Trump'a "Halkı isyana teşvik etme" suçlaması yöneltilirken 7 Cumhuriyetçi senatör suçlu bulunması yönünde oy kullanmıştı.