Politico: GameStop olayından sonra hisse satışını sınırlayan Robinhood'un CEO'su ABD Temsilciler Meclisi oturumunda ifade verecek

Kullanıcıların piyasa manipülasyonu yaptığı gerekesiyle GameStop hisselerini satışını sınırlayan Robinhood platformunun CEO'su Vlad Tenev'in ABD Temsilciler Meclisi Finans Komitesi'nin gerçekleştireceği bir oturumda ifade vereceği öğrenildi.

Dünya piyasalarını sarsan GameStop olayının ardından Robinhood platformunun ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio Cortez, Tesla CEO'su Elon Musk gibi isimlerin tepkisini çeken hisse satışını sınırlama adımı Temsilciler Meclisi'nde konuşulacak.

Temsilciler Meclisi Finans Komitesi'ne başkanlık eden Maxine Waters, oturumu şöyle duyurdu: Game Stop? Short edenler, sosyal medya ve perakende yatırımcılar karşı karşıya geldiğinde kim kazanır, kim kaybeder?" Cuma günü gerçekleşecek oturumda short etmek, online ticaret platformları, oyunlaştırma ve tüm bunların piyasalara ve yatırımcılara etkisi tartışılacak.

Politico'nun aktardığına göre, hisse satışını sınırlayan Robinhood platformunun CEO'su Vlad Tenev, cuma günü yapılacak oturuma katılarak ifade verecek.

Ne olmuştu?

Robinhood, başta GameStop olmak üzere bazı hisselerde kısa pozisyon alan hedge fonlara karşı alıma geçen bireysel yatırımcıların kullandığı platformlardan biriydi. Robinhood, daha sonra aralarında GameStop, AMC ve Blackberry de bulunan 50 hissenin satışını sınırlandırdı.