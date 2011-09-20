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Politika

Polisten yardım isteyen çocuk Bakan'ı sevindirdi ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 16:55

-Polisten yardım isteyen çocuk Bakan'ı sevindirdi ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sivas'ta 11 yaşındaki bir çocuğun okula gidebilmek için polisten yardım istemesiyle ilgili, ''Aslında burada çok sevindirici olan birşey var. Çocuklarımızın hak arama mücadelesinde ve kendi yaşamıyla ilgili karar alma mücadelesinde güçlendiklerini gösteriyor'' dedi. Şanlıurfa'da bölge valileri toplantısına katılan Şahin gazetecilerin soruları üzerine Şahin, şunları kaydetti: ''Haberi izlediğim zaman çok mutlu oldum ülkemdeki çocuklarımızın geldiği bilinç açısından. Temel eğitimde aileler çocuklarını okula göndermek zorunda. Göndermeyen  aileler Türk Ceza Kanunu'na göre aslında yasal olarak suçlu durumunda. Burada hep ikinci yolu tercih ettik, çocuklarını okula göndermeyen ailelere hep cazibe merkezi oluşturmaya çalıştık, onlara hep mali olarak destek olduk, sosyal devlet olarak hep onların yanında olduk. Özellikle Sosyal Yardımlaşma Vakfından, bizim vakıflardan her türlü destek onlara verildi. Buna rağmen anne baba çocuğunu okula göndermiyorsa bu, annenin ve babanın cehaletinin veya bilgi eksikliğinin göstergesidir. Çocuğun bu şekilde hakkını korumasını çok anlamlı buluyorum ve ailenin sorunu neyse bilgiye ulaşamıyorsa bu kadar imkana rağmen, nereye başvuracağını bilmiyorsa belki de buna da vesile olacaktır. Dolayısıyla bütün çocuklarımızı okutmak anne ve baba olarak en büyük görevimizdir. Göndermeyen ailelere de örnek olsun ve çocuklar mücadelelerine devam etsin diyorum.'' -İntiharlar için özel ekip- Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki intiharlar ile ilgili olarak özel uzman ekip oluşturacaklarını belirterek, ''üniversitelerimizden de faydalanarak bu sürecin takipçisi olacağız. Biliyorsunuz intiharlarla Türk Ceza Kanunu'nda kadının lehine çok önemli düzenlemeler yapıldı ama koruyucu ve önemli tedbirler burada çok daha önemli bir mekanizma oluşturuyor'' dedi.

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