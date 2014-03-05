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Yaşam

Polisten vatandaşa 'yürü lan', köpeğe 'tamam oğlum'

İzmir'de Ayşenur İslam'a 'Bakan Bey' diye seslenen vatandaş polis tarafından ağzı kapatılarak uzaklaştırıldı

05 Mart 2014 16:43

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, İzmir'de 'Aile Eğitim Programına’ katıldı. İslam, makam arabasından indiği sırada 'Bakan Bey' diye bağıran bir vatandaş dikkat çekti.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, polis haklarıyla ilgili konuşmak isteyen vatandaşı orada bulunan iki polis, olay yerinden uzaklaştırmak istedi. Vatandaş direnince 3. bir polis devreye girdi ve polis haklarını savunan vatandaşa 'Yürü lan' deyince vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Ağzı polis tarafından kapatılan vatandaş 'Bana lan deme' diyerek sözlerine devam etmek istese de başarılı olamadı. 3 polis vatandaşı hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bu arada olay yerindeki bir köpeğin polislere havlamasının üzerine, polisin "Tamam oğlum" demesi de dikkat çekti.

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