-POLİSTEN REHİNELERİ ÖLDÜRME TEHDİDİ MANİLA (A.A) - 23.08.2010 - Filipinler'in başkenti Manila'da, bir otobüste bulunan kişileri rehin alan saldırgan polisin yaklaşması durumunda rehineleri öldüreceği tehdidinde bulundu. Saldırgan, Mindanao Network radyosuna yaptığı açıklamada, "Özel kuvvet mensuplarının yaklaştığını görüyorum. Beni öldüreceklerini biliyorum. Hepsinin çekilmesi iyi olur. Her an rehineleri öldürebilirim" dedi. Çoğu Hong Konglu 24 yolcunun bulunduğu otobüsü rehin alan Rolando Mendoza adlı 55 yaşındaki eski polisin, M16 tüfeği kullandığı ve atıldığı işine geri dönmeyi talep ettiği bildirilmişti. Saldırgan, daha önce aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi serbest bırakmıştı.